Produtores rurais mantêm apoio a Milei, mas cobram mais reformas

Desde que Milei assumiu o poder, as melhorias no setor chegaram a conta-gotas em um contexto de aperto financeiro do governo, que ampliou um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional e depois pediu uma dispensa por não cumprir as metas de acúmulo de reservas.

Os produtores valorizam a eliminação parcial do controle cambial, a redução da inflação e o equilíbrio fiscal, meta absoluta do Executivo ultraliberal. Mas lembram que, em sua campanha presidencial em 2023, o mandatário havia definido os impostos às exportações como "um roubo" e prometeu eliminá-los.

No fim de julho, na feira anual deste setor, o presidente condicionou esta meta ao equilíbrio fiscal, vetando leis que visavam melhorar o orçamento universitário ou aumentar as aposentadorias e pensões por invalidez.

"Sabemos que a situação é difícil. Mas enviar uma caixa de laranjas de um porto argentino nos custa 40% mais do que para nossos concorrentes de Chile, Uruguai ou África do Sul. O custo do papelão também ficou mais caro em dólares", afirma Artigues.

A fazenda deste produtor é frequentemente alvo de roubos e saques durante a noite.

"Entre a criminalidade e a falta de incentivos, o produtor se cansa, muitos abandonam e alugam os campos para [o cultivo de] soja. É uma pena, porque a fruta gera muitos empregos, a soja não", explicou Artigues, que emprega cerca de 120 pessoas.