Quase 180 países debatem em Genebra o problema da poluição dos plásticos

Na segunda-feira, cientistas e organizações não governamentais aumentaram a pressão sobre os representantes dos países.

- "Perigo grave, crescente e subestimado" -

A poluição provocada pelos resíduos plásticos é um "perigo grave, crescente e subestimado" para a saúde, que custa ao mundo pelo menos 1,5 trilhão de dólares (8,2 trilhões de reais) por ano, alertaram especialistas em um relatório publicado na segunda-feira na revista médica The Lancet.

Philip Landrigan, médico e pesquisador do Boston College dos Estados Unidos, alertou que as pessoas vulneráveis, em particular as crianças, são as mais afetadas pela poluição dos plásticos.

Para conscientizar os participantes, uma instalação artística efêmera chamada "A carga do pensador" foi posicionada diante da sede da ONU em Genebra: uma reprodução da famosa estátua do escultor Auguste Rodin envolvida em um mar de resíduos plásticos.

O autor, o artista e ativista canadense Benjamin Von Wong, deseja que os delegados reflitam sobre "o impacto da poluição por plásticos na saúde humana" durante as negociações.