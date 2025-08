Renas sucumbem às ondas de calor na Finlândia

Uma onda de calor recorde registrada na Finlândia nas últimas semanas afetou diversas renas, provocando a morte de várias e gerando preocupação entre os criadores.

A Finlândia acaba de sair de um episódio de altas temperaturas que durou 22 dias com os termômetros passando dos 30°C, a onda de calor mais longa já registrada desde que as medições começaram, em 1961, informou o Instituto Meteorológico Finlandês na segunda-feira.

Na cidade de Rovaniemi, na Lapônia, que se apresenta como o lar do Papai Noel, as temperaturas ainda chegavam a 26º C nesta terça-feira (5).