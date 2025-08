'Tinder das Montanhas' proporciona amor na Suíça

Nove meses depois, ela está abraçada a Patrick, com o topo do Wandflue ao fundo.

"No caderno, escrevi que gosto de caminhar tranquilamente, mas que gosto de tomar um drinque depois do esforço", conta ela com uma risada.

Patrick, que tem a mesma idade de Cathy e preferiu não revelar o sobrenome à AFP, escalou a montanha uma semana depois. E quando chegou ao cume, ficou encantado com a mensagem de Cathy.

- "Seremos dois" -

A ideia do 'Tinder das montanhas' surgiu em um momento de solidão no topo do Dent de Broc, que tem vista para o pitoresco Lago Gruyère a uma altura de 1.829 metros. Uma aposta entre amigos fez o resto.

Thibaud Monney é um alpinista apaixonado de 29 anos e, quando estava contemplando a magnífica paisagem do topo do Dent de Broc, percebeu que gostaria de compartilhar o momento com alguém.