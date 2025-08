Três mortos em ataques russos no nordeste da Ucrânia

Jornalistas da AFP presentes no local constataram destruições ao longo das linhas de trem, incluindo vagões danificados e edifícios com os vidros quebrados.

Por sua vez, a Força Aérea ucraniana declarou que sua defesa derrubou 29 drones de ataque Geran-2 no norte e no leste do país durante a noite de segunda-feira.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reagiu de imediato nas redes sociais, apresentando suas condolências à família do ferroviário morto. Ele também revelou que "outras 10 pessoas ficaram feridas" em Lozova, entre elas "duas crianças".

Na manhã desta terça, um ataque russo também deixou dois mortos e vários feridos perto da cidade de Sumy, capital da região homônima fronteiriça com a Rússia, no nordeste do país.

"Por volta das 10 da manhã o inimigo atacou Pishchane", indicou no Telegram o governador da região, Oleh Grigorov.

O ataque atingiu "uma empresa agrícola", acrescentou, revelando que as "operações de busca e resgate estão em curso".