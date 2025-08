Trump volta a ameaçar Índia e indústria farmacêutica com aumentos de tarifas

Horas antes de entrar em vigor o aumento tarifário sobre as importações brasileiras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apertou nesta terça-feira (5) o cerco aos produtos farmacêuticos e à Índia enquanto acelera as negociações com a Suíça.

Na semana passada, o republicano assinou um decreto que aumenta as tarifas alfandegárias entre 15% e 41% para dezenas de parceiros comerciais a partir de 7 de agosto. A Suíça é um dos países mais prejudicados, com 39% de sobretaxas.

O Brasil recebe um tratamento à parte devido à natureza política do aumento para 50%. Trump protesta assim contra o julgamento por tentativa de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem considera vítima de uma "caça às bruxas".