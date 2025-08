Zelensky diz ter falado com Trump sobre sanções contra Rússia e cooperação militar

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta terça-feira (5), ter abordado temas como as sanções contra a Rússia e a cooperação militar com Donald Trump, durante uma conversa telefônica, a poucos dias do prazo final do ultimato lançado pelo mandatário americano a Moscou.

"Falamos sobre as sanções contra a Rússia", bem como a "cooperação bilateral" entre Kiev e Washington no quesito defesa, afirmou Zelensky no Telegram, mencionando um "projeto de acordo sobre drones".

bur-fv/pop/thm/es/mb/yr/mvv