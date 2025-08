Apple promete investimento adicional de US$ 100 bi nos EUA

A Apple afirma ter registrado lucros trimestrais de US$ 33,4 bilhões (R$ 184 bilhões) no final de julho, superando as previsões, apesar do aumento dos custos devido às tarifas de Trump.

A estratégia de Trump "garantiu bilhões em investimentos", disse Taylor Rogers, porta-voz do governo americano.

O anúncio da Apple "é uma nova vitória para nossa indústria, que também permitirá repatriar a produção de componentes estratégicos", acrescentou.

Para Nancy Tengler, diretora da empresa de investimentos Laffer Tengler, o anúncio da Apple representa um "ramo de oliveira" (símbolo de paz) estendido por seu CEO, Tim Cook, após Donald Trump criticar a empresa por fabricar iPhones fora dos Estados Unidos.

O presidente americano aposta no protecionismo para reindustrializar os Estados Unidos.

Mas os números exorbitantes que ele utiliza são, segundo especialistas, difíceis de verificar, pois misturam projetos de investimentos concretos, anúncios anteriores ao seu retorno ao poder em janeiro e promessas de longo prazo mais ou menos vagas.