Caravana migrante parte do sul do México para a capital após prisão de ativista

Cerca de 300 migrantes partiram a pé esta manhã do sul do México para a capital do país, um dia depois da prisão de um ativista conhecido por ter organizado caravanas de estrangeiros nessa região.

Um grupo saiu da cidade de Tapachula, no estado de Chiapas, fronteiriço com a Guatemala, onde na terça-feira Luis García Villagrán foi preso. As autoridades federais o acusam de tráfico de pessoas.

"Não é um ativista, tinha ordem de prisão e está vinculado ao tráfico de pessoas, esse é o crime", afirmou a presidente Claudia Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal nesta quarta-feira (6).