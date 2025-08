Como a paixão de Trump pela TV influencia a diplomacia dos EUA

Em sua plataforma Truth Social, Trump comenta quase em tempo real os programas que assiste. Em uma longa entrevista telefônica na terça-feira ao canal CNBC, afirmou: "Assisti à CNN outra noite (...). Eles não têm audiência e provavelmente sou a única pessoa que assiste a esse canal".

- "Grande momento televisivo" -

Trump, que não hesita em publicar montagens feitas por inteligência artificial, sempre foi muito sensível às imagens.

Em outubro de 2019, ao descrever a operação militar dos Estados Unidos na Síria que culminou na morte do líder do grupo Estado Islâmico (EI) Abu Bakr al-Baghdadi, disse: "Foi algo incrível de assistir. Pude assistir (...) da Sala de Situação. Nós assistimos à operação com muita clareza, era como assistir a um filme".

O republicano, apresentador de 14 temporadas do reality show "O Aprendiz", sabe melhor do que a maioria como usar as imagens.

"Isso vai ser um grande momento televisivo", disse após um bate-boca com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma reunião impactante diante da imprensa mundial na Casa Branca em fevereiro.