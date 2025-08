Estresse, um contraceptivo eficiente para reduzir população de ratos em Nova York

A eficácia de algumas alternativas, como o uso de anticoncepcionais, é difícil de avaliar. Mas a diretora de Intervenções Comunitárias dos Serviços de Controle de Pragas da Prefeitura de Nova York, Caroline Bragdon, tem certeza de que a falta de comida "estressa" estes roedores.

"Talvez isso os obrigue a ir mais longe em busca de comida, mas talvez também simplesmente tenham menos filhotes. Isso é geralmente o que estamos vendo. Menos reprodução leva a menos atividade dos ratos", diz à AFP.

A Prefeitura realiza um programa piloto de gestão integrada de pragas no Harlem, no norte da cidade, com o objetivo de "testar produtos e métodos" para minimizar sua presença.

Em grandes cidades densamente povoadas como Nova York, com 8,5 milhões de habitantes, as fontes de alimento para estes roedores, que comem basicamente o mesmo que os humanos ? carboidratos, gorduras e proteínas -, estão por toda parte: nas calçadas, nas lixeiras transbordando, em parques.

"Os ratos seguem os humanos. Alguém joga uma lata de refrigerante no lixo e ela começa a vazar. Eles podem se alimentar disso facilmente" ou mesmo de alimentos dados a pombos, alerta Bragdon.

Um rato precisa de 28 gramas de comida por dia para se alimentar e a mesma quantidade de líquido. Isso pode levá-lo a ter até 12 filhotes por ninhada. E em sua curta vida, de menos de um ano, eles podem ter entre cinco e sete ninhadas, lembra a especialista.