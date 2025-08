Exército indiano procura desaparecidos após inundações fatais no Himalaia

Segundo os meteorologistas, o nível dos principais rios do estado de Uttarakhand estava acima do limite de perigo.

Grande parte de Dharali estava sob lama e, segundo integrantes das equipes de resgate, o barro cobria, em alguns pontos, áreas localizadas a 15 metros de altura, o que pode significar que alguns edifícios estão completamente soterrados.

O serviço de meteorologia indiano emitiu um alerta para chuvas fortes em Uttarakhand.

As inundações e os deslizamentos de terra são comuns durante a temporada de monção na Índia, de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas agravam sua intensidade e frequência.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirmou no ano passado que as inundações e secas cada vez mais intensas constituem um "sinal de alarme" do que o aquecimento global provoca, o que torna o ciclo da água no planeta mais imprevisível.

O hidrologista Manish Shrestha afirmou que os 270 mm de chuva registrados em 24 horas nas áreas inundadas "constituem um fenômeno extremo".