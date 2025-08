Governo de Israel afirma que Exército terá que 'executar' as decisões políticas sobre Gaza

O Exército israelense terá que "executar" as decisões políticas sobre a guerra na Faixa de Gaza, afirmou nesta quarta-feira (6) o ministro da Defesa, no momento em que começam a surgir divergências diante da perspectiva de uma ocupação total do território palestino.

Nos últimos dias, a imprensa israelense revelou as reservas e até mesmo a oposição do comandante do Estado-Maior, general Eyal Zamir, à decisão do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar as operações do Exército em Gaza e vencer "completamente" o Hamas, além de resgatar os reféns.

O canal de televisão público Kan 11 informou que o general Zamir alertou, durante uma reunião na terça-feira, que a ocupação total de Gaza seria uma "armadilha".