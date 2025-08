Icônico sabre de luz de Darth Vader será leiloado por uma fortuna

Darth Vader empunhou a espada em cenas lendárias de combate em "O Império Contra-Ataca" (1980) e "O Retorno de Jedi" (1983).

David Prowse, o ator por trás da máscara negra de Darth Vader, e o dublê Bob Anderson usavam, na verdade, dois modelos.

Um, sem lâmina, preso ao cinto do vilão, e outro, para as cenas de combate, equipado com uma lâmina de madeira.

O modelo que está à venda é a versão utilizada nos combates, embora desprovida da lâmina de madeira, após ter sido conservado por 40 anos por um colecionador americano.

"Alguém (...) veio nos ver e disse: 'Tenho isso para vender'. Ficamos maravilhados", explicou o fundador da Propstore, Stephen Lane, comparando a importância da peça à dos sapatos vermelhos usados por Judy Garland em "O Mágico de Oz".

Os especialistas autenticaram o objeto comparando suas amassaduras e arranhões com os visíveis nos filmes.