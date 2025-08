Inteligência Artificial invade o mundo da música

Também circulam rumores sobre o uso da IA na música "Toi et moi", do rapper francês Jul, na qual sua voz aparece tão modificada que gera dúvidas entre os ouvintes. Jul não as dissipa, o que alimenta a intriga.

A IA generativa permite compor faixas instrumentais para playlists ou até mesmo músicas completas cantadas por "artistas falsos", como The Velvet Sundown.

O influente produtor americano Timbaland lançou, em junho, o selo Stage Zero, focado no "A pop" (pop artificial). Sua primeira artista, TaTa, tem toda a aparência de uma estrela pop ? incluindo o cabelo rosa ?, mas não existe no mundo real.

"A IA generativa tem o potencial de transformar a indústria musical, acelerando e reduzindo os custos de criação e produção", explicou Lisa Yang, analista da Goldman Sachs, em junho, durante um evento em Paris.

- Muito barulho, poucos ouvintes -

Apesar da atenção midiática, o impacto real ainda é limitado.