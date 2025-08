Irã executa homem condenado por acusação de espionagem para Israel

As autoridades iranianas executaram nesta quarta-feira um homem condenado pela acusação de espionagem para Israel e de enviar informações sobre um cientista do programa nuclear morto durante a guerra de 12 dias com Israel em junho, informou o Judiciário.

"Roozbeh Vadi... foi executado após um processo judicial e a confirmação de sua sentença pelo Tribunal Supremo", informou o site do Poder Judiciário.

O comunicado afirma que ele transmitiu informações sobre um "cientista nuclear assassinado durante a recente agressão do regime sionista".