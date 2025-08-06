Khachanov vence Zverev e vai à final do Masters 1000 de Toronto

Após empatar o jogo ao vencer o segundo set, o alemão abriu 6-5 na parcial decisiva e teve a chance de conquistar a vitória, mas sua devolução de backhand acertou a rede.

No tiebreak, ele também abriu 3-1 antes de perder os cinco pontos seguintes e sair de quadra abatido após perder para o experiente Khachanov.

O russo aproveitou, assim, sua terceira oportunidade nas semifinais no Canadá, após as derrotas para Rafael Nadal e Daniil Medvedev em 2018 e 2019, respectivamente.

Khachanov, que não chegava a uma final de Masters 1000 desde seu triunfo em Paris, em 2018, também tinha uma pendência com Zverev após perder para ele na final das Olimpíadas de Tóquio em 2021.

Seu adversário na final de quinta-feira vem do confronto entre os americanos Taylor Fritz e Ben Shelton na outra semifinal desta quarta-feira.

gbv/cl/aam