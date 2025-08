McDonald's enfrenta queda de clientes 'cruciais' de baixa renda nos EUA

Nos Estados Unidos, o aumento da receita limitou-se a 2,5%.

"A afluência nos Estados Unidos continua sendo um desafio", comentou Chris Kempczinski, diretor-executivo do grupo, durante uma conferência por telefone com analistas. Ele destacou que a quantidade de "clientes de baixa renda voltou a cair mais de 10%" em um ano.

"Há muita ansiedade e mal-estar" entre estes clientes e, por isso, "evitam ocasiões" para ir ao McDonald's, como o café da manhã, optam por menos produtos ou produtos mais baratos do cardápio, ou então ficam em casa, explicou.

De fato, "reconectar" a marca a esta categoria "é crucial porque, tradicionalmente estes clientes visitam nossos restaurantes com mais frequência do que aqueles com rendas média e alta", destacou.

Com este objetivo, a rede multiplicou as promoções e ofertas de baixo custo, como o cardápio a US$ 5 (aproximadamente R$ 27, na cotação atual) - uma operação que deveria ser temporária, mas que acaba de completar um ano -, ou o lançamento de um lanche por menos de US$ 3 (R$ 16).

Os diretores também apostam no programa de fidelidade: nos Estados Unidos, um cliente inscrito visita o McDonald's, em média, 26 vezes ao ano, mais que o dobro dos que não participam do programa, que frequentam as lojas da rede 10,5 vezes por ano.