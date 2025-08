Ministro da Defesa de Israel diz que Exército terá que 'executar' as decisões políticas sobre Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira (6) que o comandante do Estado-Maior, Eyal Zamir, tem o direito de "expressar suas opiniões", mas que as Forças Armadas terão que "executar" qualquer decisão do governo sobre Gaza.

Há vários dias, a imprensa israelense destaca as reservas e até mesmo a oposição do comandante do Estado-Maior à decisão do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar as operações do Exército em Gaza.

"É direito e dever do comandante do Estado-Maior expressar sua posição nos fóruns apropriados", comentou o ministro na rede social X.