Nacionalista Karol Nawrocki toma posse como presidente da Polônia

O historiador nacionalista Karol Nawrocki, 42 anos, tomou posse nesta quarta-feira (6) como presidente da Polônia após prestar juramento diante das duas Câmaras do Parlamento.

Eleito para um mandato de cinco anos, Nawrocki terá que trabalhar com o governo pró-europeu do primeiro-ministro Donald Tusk, o que, segundo analistas, será difícil.

Com o apoio do principal partido da oposição, o nacionalista Direito e Justiça (PiS), Nawrocki venceu por uma estreita margem as eleições presidenciais de junho contra o candidato pró-europeu Rafal Trzaskowski.