Nobel iraniana Narges Mohammadi alerta contra 'tentação' das armas nucleares

A ativista fez este discurso coincidindo com as comemorações do 80º aniversário do lançamento da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, onde, nesta quarta-feira, representantes de uma centena de países fizeram um minuto de silêncio em memória das vítimas daquela tragédia que deixou 140 mil mortos.

A Nobel também criticou que o programa nuclear iraniano não tenha melhorado as condições de vida da população.

"Hoje sofremos graves cortes de eletricidade e água em todo o país. Regiões inteiras permanecem paralisadas durantes horas, até dias, sem eletricidade e água", explicou. "E enquanto isso, o regime tem em seu poder 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, que agora se sente obrigado a ocultar".

Em 2023, Mohammadi ganhou o Nobel "por sua luta contra a opressão da mulher no Irã e a promoção dos direitos humanos e a liberdade para todos". Seus filhos receberam o prêmio em seu nome, já que naquele momento ela estava na prisão.

