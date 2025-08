ONU e ONGs pedem a Israel que revogue exigência que ameaça seu trabalho humanitário

As agências da ONU e ONGs instaram nesta quarta-feira as autoridades israelenses a revogar uma regulamentação que ameaça a longo prazo todas as suas atividades humanitárias na Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada, indica um comunicado.

As organizações "instam as autoridades israelenses a revogar a exigência introduzida em 9 de março que obriga as ONGs a compartilhar informações pessoais sensíveis sobre seus funcionários palestinos, sob pena de terem que cessar suas operações humanitárias na Faixa de Gaza e Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental", segundo o texto do Humanitarian Country Team (HCT), órgão de coordenação entre a ONU e mais de 200 ONGs.

O comunicado alerta que, se medidas urgentes não forem tomadas, a maioria das parcerias das ONGs internacionais "podem ser descontinuadas até 9 de setembro ou mesmo antes", o que as obrigaria a retirar seu pessoal e as impediria de "fornecer assistência humanitária essencial e vital aos palestinos".