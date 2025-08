Produtores de orquídeas de Taiwan resistem enquanto tarifas dos EUA disparam

"Os Estados Unidos são um mercado tão grande que não podemos nos retirar, e não faremos isso" afirma Lee, cuja empresa, Charming Agriculture, opera quatro grandes estufas em Houbi, um distrito da cidade de Tainan, no sul do país.

Os mais de 300 cultivadores de orquídeas de Taiwan se encontram entre os maiores produtores mundiais destas plantas, cujas mais exportadas são as Phalaenopsis, as orquídeas borboleta.

As vendas de orquídeas da ilha alcançaram 6,1 bilhões de dólares taiwaneses (204 milhões de dólares americanos ou 1,1 bilhão de reais na cotação atual) em 2024, com um terço em remessas para os EUA, seu maior mercado, de acordo com dados oficiais.

Até o momento, a maioria dos produtores tem absorvido o custo da tarifa de 10% que Trump impôs a quase todos os seus parceiros comerciais em abril, de acordo com Ahby Tseng, secretário-geral da Associação de Cultivadores de Orquídeas de Taiwan.

- "Ninguém pode suportar" -

No entanto, acrescenta, "ninguém pode suportar" a taxa temporária de 20% que o presidente americano anunciou na semana passada para Taiwan.