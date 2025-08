Quase 17.000 pessoas retiradas de Dresden após descoberta de bomba da Segunda Guerra Mundial

A ponte Carola, uma das principais do rio Elba em Dresden, desabou parcialmente em setembro de 2024. A demolição está programada para outubro.

Quase 80 anos após a guerra, a Alemanha ainda está repleta de munições não detonadas, que frequentemente são localizadas durante obras de construção.

Em junho, mais de 20.000 pessoas foram retiradas do centro de Colônia após a descoberta de três bombas da Segunda Guerra Mundial, a maior operação do tipo na cidade desde o fim do conflito.

bur-fec/fz/giv/arm/zm/fp

© Agence France-Presse