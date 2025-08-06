Reconstrução de Mariupol, sob o controle russo

Essa batalha despovoou em grande parte a cidade que tinha mais de 540 mil habitantes, dos quais mais de 300 mil fugiram, segundo a Ucrânia.

Na primavera de 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, comemorou a "libertação" desta cidade tradicionalmente de língua russa, enquanto Kiev denunciou uma "ocupação", assim como a maioria da comunidade internacional.

A resistência das forças ucranianas em Mariupol se tornou um símbolo e os combatentes que a defenderam são considerados heróis.

Enquanto isso, betoneiras russas enviadas para reconstruir Mariupol trabalham a todo vapor. Caminhões carregados com blocos de concreto dividem as estradas com veículos militares russos que se dirigem ou retornam da linha de frente, a duas horas de distância.

A Rússia prometeu reconstruir Mariupol com a expectativa de transformar a cidade portuária em uma vitrine de sua capacidade de fazer prosperar as regiões ucranianas sob seu controle.

- Propaganda em larga escala -

Denis Kochubei, vice-prefeito ucraniano de Mariupol no exílio, afirma que essa reconstrução é "um projeto de propaganda em larga escala", que visa "apagar" a memória da destruição e mostrar que os russos "trazem desenvolvimento".