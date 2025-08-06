Sem Messi, Inter Miami vence Pumas (3-1) e vai às quartas de final da Leagues Cup

Apesar do desfalque de Lionel Messi, o Inter Miami derrotou o Pumas por 3 a 1 nesta quarta-feira (6) e avançou para as quartas de final da Leagues Cup, torneio realizado em conjunto entre a MLS e a liga mexicana.

O argentino Rodrigo De Paul, mais novo reforço do Inter, vindo do Atlético de Madrid, marcou seu primeiro gol com a camisa cor de rosa aos 45 minutos, com uma finalização sutil após um cruzamento da esquerda do uruguaio Luis Suárez.

Seu compatriota e amigo Lionel Messi, que está afastado por conta de uma lesão muscular, comemorou em pé, em uma área próxima ao gramado do Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade vizinha a Miami.