Assine UOL
Notícias

Senador denuncia ameaças de morte após condenação de ex-presidente Uribe na Colômbia

Desde que o ex-presidente colombiano Álvaro Uribe foi condenado a 12 anos de prisão domiciliar por suborno e fraude processual, seu contraparte no julgamento, o senador de esquerda Iván Cepeda, vem recebendo cada vez mais ameaças, denunciou ele nesta quarta-feira (6) em entrevista à AFP.

O processo legal começou em 2012, quando Uribe apresentou uma denúncia contra Cepeda por um suposto complô para vinculá-lo falsamente a paramilitares. Mas em 2018, em uma reviravolta inesperada, a Suprema Corte começou a investigar Uribe por manipular testemunhas para desacreditar o senador.

Cepeda afirma que as ameaças de morte, insultos e palavrões inundam seu telefone desde que a Justiça considerou o ex-presidente (2002-2010) culpado de tentar subornar paramilitares para que testemunhassem a seu favor e negassem qualquer vínculo entre ele e esses esquadrões de extrema direita.

"Desde o dia em que foi tomada a decisão da juíza Sandra Heredia, [as ameaças] se tornaram quase cotidianas", diz Cepeda, filho de um senador comunista assassinado por paramilitares em conluio com agentes do Estado em 1994.

Uribe, de 73 anos e atualmente em prisão domiciliar, é o primeiro ex-presidente colombiano condenado penalmente.

O congressista de 62 anos afirma que a sentença contra Uribe abre uma "caixa de Pandora" diante de outras investigações sobre as supostas alianças entre o ex-mandatário, grupos paramilitares e "narcotraficantes".

Exilado por seis anos na França por conta de ameaças surgidas de suas investigações sobre o assassinato de seu pai, Cepeda publicou em 2008 o livro "Às portas do Ubérrimo" (tradução livre), que denuncia a expansão paramilitar nos arredores da fazenda de gado de Uribe em Córdoba, no norte do país.

Para Cepeda, a sentença emitida em 1º de agosto mostra que Uribe tentou "ocultar" que "havia fundado (...) um grupo paramilitar" em sua fazenda, conhecido como Bloque Metro, responsável por múltiplos crimes durante o conflito armado.

- Pressão dos EUA -

Embora Uribe tenha recorrido da condenação, Cepeda mostra-se confiante na reta final de um litígio de 13 anos, repleto de reviravoltas.

Continua após a publicidade

No entanto, acusa o ex-presidente de "campanhas de difamação" contra ele e contra a Justiça colombiana, com apoio dos Estados Unidos.

O filho mais velho de Uribe, Tomás, apontou supostos vínculos do senador com a extinta guerrilha das Farc, uma acusação que Cepeda nega.

O senador também denuncia que a família Uribe empreendeu "um lobby nos Estados Unidos", envolvendo congressistas republicanos e "as autoridades do atual governo de [Donald] Trump".

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, defendeu Uribe e afirmou que ele é vítima de "juízes radicais".

A condenação de Uribe coincide com a campanha para as eleições presidenciais de 2026.

Ligado ao partido governista, o Pacto Histórico, Cepeda afirma que recebeu "solicitações" de seu setor político para que seja candidato, mas ainda está "analisando com muita serenidade".

Continua após a publicidade

Cepeda diz ter enfrentado nos tribunais um dos homens mais poderosos da Colômbia como se fosse um "cidadão comum e corrente".

"É preciso tirar esse halo de semideus (...) porque você está diante de um ser humano que tem imensos temores", aponta o congressista.

- "Mais cedo ou mais tarde" -

"A prisão não tem sido o objetivo essencial" de sua denúncia, garante Cepeda, que propõe explorar uma justiça especial voltada a conhecer a verdade sobre o paramilitarismo e reparar as vítimas.

Uribe conquistou enorme popularidade como presidente por sua política de mão de ferro contra as guerrilhas. Mas, das oito milhões de vítimas que o conflito armado deixava à época, 40% foram registradas durante seu mandato.

"A Uribe a justiça chegaria mais cedo ou mais tarde, porque são tantos os fatos, tantas as vítimas, tanta a ignomínia", comenta.

Continua após a publicidade

vd/lv/nn/am

© Agence France-Presse

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.