Senador denuncia ameaças de morte após condenação de ex-presidente Uribe na Colômbia

"Desde o dia em que foi tomada a decisão da juíza Sandra Heredia, [as ameaças] se tornaram quase cotidianas", diz Cepeda, filho de um senador comunista assassinado por paramilitares em conluio com agentes do Estado em 1994.

Uribe, de 73 anos e atualmente em prisão domiciliar, é o primeiro ex-presidente colombiano condenado penalmente.

O congressista de 62 anos afirma que a sentença contra Uribe abre uma "caixa de Pandora" diante de outras investigações sobre as supostas alianças entre o ex-mandatário, grupos paramilitares e "narcotraficantes".

Exilado por seis anos na França por conta de ameaças surgidas de suas investigações sobre o assassinato de seu pai, Cepeda publicou em 2008 o livro "Às portas do Ubérrimo" (tradução livre), que denuncia a expansão paramilitar nos arredores da fazenda de gado de Uribe em Córdoba, no norte do país.

Para Cepeda, a sentença emitida em 1º de agosto mostra que Uribe tentou "ocultar" que "havia fundado (...) um grupo paramilitar" em sua fazenda, conhecido como Bloque Metro, responsável por múltiplos crimes durante o conflito armado.

- Pressão dos EUA -

Embora Uribe tenha recorrido da condenação, Cepeda mostra-se confiante na reta final de um litígio de 13 anos, repleto de reviravoltas.