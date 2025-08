Son Heung-min chega a Los Angeles em uma das maiores contratações da MLS

De acordo com a mídia americana, a transferência deve girar em torno de US$ 26 milhões (cerca de R$ 142 milhões pela cotação atual), superando o recorde anterior de US$ 22 milhões (aproximadamente R$ 120 milhões) que o Atlanta United pagou pelo atacante marfinense Emmanuel Latte Lath no início deste ano.

"Estou incrivelmente orgulhoso de me juntar ao LAFC, um clube com grandes ambições em uma das cidades esportivas mais icônicas do mundo", disse Son no comunicado. "Los Angeles tem uma rica história de campeões e estou aqui para ajudar a escrever o próximo capítulo".

"Sonny é um ícone global e um dos jogadores mais dinâmicos e talentosos do futebol mundial", disse John Thorrington, copresidente e gerente geral do LAFC. "Estamos orgulhosos por ele ter escolhido Los Angeles para o próximo capítulo de sua extraordinária carreira".

A operação foi concretizada um dia após a chegada a Los Angeles de Son, que compareceu ao estádio do LAFC na noite de terça-feira para assistir à vitória por 2 a 1 sobre o Tigres, do México, pela Leagues Cup.

O time californiano convocou uma coletiva de imprensa para a tarde desta quarta-feira, onde deve apresentar o astro sul-coreano.

- Novo ícone da MLS -

Autor de 173 gols em 454 jogos com a camisa do 'Spurs', Son vai se tornar uma das figuras mais renomadas da MLS, cuja atração absoluta continua sendo o astro argentino Lionel Messi.