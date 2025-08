Sudão diz que exército destruiu avião dos Emirados com mercenários da Colômbia

A força aérea sudanesa destruiu um avião dos Emirados Árabes Unidos que transportava mercenários colombianos ao aterrissar em um aeroporto controlado por paramilitares na região de Darfur, informaram a televisão estatal e uma fonte militar nesta quarta-feira (6).

A aeronave "foi bombardeada e completamente destruída" durante o pouso no aeroporto de Nyala, em Darfur do Sul, declarou à AFP a fonte militar, sob a condição do anonimato.

Recentemente, esse aeroporto foi atacado várias vezes por bombardeios aéreos do exército sudanês, que está em guerra contra os paramilitares das Forças de Suporte Rápido (RSF) desde abril de 2023.