Tribunal do caso Maradona rejeita pedido da defesa para retirada de dois juízes

O novo tribunal para o julgamento de Diego Maradona na Argentina rejeitou nesta quarta-feira (6) o pedido da defesa para remover dois juízes, um dos quais descreveu o pedido como "dilatório", de acordo com uma decisão à qual a AFP teve acesso.

Os advogados de Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona acusado pela morte do astro do futebol, solicitaram na segunda-feira a retirada de dois dos três juízes do novo tribunal formado em julho para reiniciar o julgamento após a anulação do anterior.

A defesa solicitou a remoção dos dois juízes devido ao "temor real de que não sejam imparciais".