Trump está aberto a se encontrar com Putin e Zelensky, diz Casa Branca

A conversa aconteceu após o enviado especial de Washington, Steve Witkoff, visitar Moscou para conversas com Putin mais cedo no mesmo dia.

"Os russos expressaram seu desejo de se reunir com o presidente Trump, e o presidente está aberto a se encontrar tanto com o presidente Putin quanto com o presidente Zelensky", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

O New York Times relatou que Trump pretende se reunir primeiro com Putin e, em seguida, realizar um encontro tripartite com os líderes da Rússia e da Ucrânia.

Contatadas pela AFP, autoridades da Otan e da Ucrânia não confirmaram a informação.

Mais cedo nesta quarta-feira, Trump classificou a reunião entre seu enviado e Putin como "altamente produtiva", mas autoridades americanas afirmaram que as sanções contra parceiros comerciais de Moscou continuam mantidas.

Trump, que ao assumir a presidência para um segundo mandato declarou publicamente que poderia encerrar o conflito em 24 horas, deu à Rússia um prazo até sexta-feira para apresentar avanços rumo à paz, sob pena de enfrentar novas sanções.