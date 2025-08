Trump mira na evasão de tarifas, de olho principalmente na China

E o novo aumento das tensões entre Washington e Pequim, no começo do ano, levou a um aumento do desvio de produtos chineses, especialmente através do Vietnã, avalia o pesquisador da Brookings Institution Robin Brooks.

Segundo ele, as exportações chinesas para vários países do sudeste asiático tiveram um aumento "anormal" no começo do ano, quando Donald Trump ameaçava aumentar as tarifas.

É difícil determinar se estes produtos finalmente chegaram aos Estados Unidos, mas Brooks duvida da capacidade da demanda interna destes países de absorver um aumento tão pronunciado de produtos chineses.

"O objetivo desta sobretaxa em potencial é forçar o desenvolvimento de cadeias de suprimentos que prescindam da China", considera Willian Reinsch, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS).

"Ao mesmo tempo, trata-se de reduzir as possibilidades de vender o excesso de produção chinês e obrigá-los a absorvê-lo em seu mercado interno", acrescenta.

Para alcançar seus objetivos, Washington precisa da colaboração de outros países, o que fomenta com "esta penalização", considera Reinsch.