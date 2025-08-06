Trump volta a ameaçar impor controle federal de Washington, D.C.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou nesta quarta-feira a ameaçar impor o controle federal de Washington, D.C., inclusive com o uso de soldados, para conter um suposto aumento da criminalidade na capital americana, uma afirmação que contradiz os dados oficiais.

Em virtude de um acordo de mais de 50 anos, a administração de Washington, D.C. recai sobre o governo eleito do Distrito de Columbia, incluindo seu prefeito, com o Congresso tendo um papel de supervisão. Trump mostra-se incomodado com essa configuração e insinuou diversas vezes que gostaria de transferir para a Casa Branca o controle da gestão da cidade.

"Estamos considerando, sim, porque a criminalidade é absurda", disse o presidente. "O índice de criminalidade, o de assaltos, assassinatos e tudo mais. Não vamos deixar, e isso inclui trazer a Guarda Nacional, talvez muito em breve também."