Um morto e nove feridos em grande incêndio florestal na França

Centenas de bombeiros lutam, nesta quarta-feira (6), para deter a propagação de um enorme incêndio florestal no sul da França, que deixou uma pessoa morta e nove feridos.

O incêndio, que começou na terça-feira no departamento de Aude, é o maior registrado na França no atual verão (norte). As autoridades mobilizaram 1.800 bombeiros para controlá-lo.

Uma idosa morreu em sua residência na localidade de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse e duas pessoas ficaram feridas, uma das quais está em estado grave pelas queimaduras, segundo a Prefeitura.