Adolescente de 15 anos é detido na Dinamarca por planejar ataque contra escola

Um adolescente de 15 anos foi detido na Dinamarca, suspeito de ter preparado, junto com outros dois menores, um ataque a tiros contra uma escola, reportou a polícia nesta quinta-feira (7).

"Na sexta-feira, 1º de agosto de 2025, a polícia do sudeste de Jutlândia (oeste) recebeu uma denúncia sobre a preparação de um ataque a tiros em uma escola, a escola Sct. Michaels em Kolding", no sul do país, escreveu em um comunicado.

Segundo as autoridades, não existe "nenhum perigo real e concreto para a escola em questão nem para as pessoas".