Avião ambulância colide com casas no Quênia e deixa ao menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas quando um avião ambulância colidiu, na tarde desta quinta-feira (7), contra algumas casas nos arredores de Nairóbi, informaram as autoridades locais.

No avião, "perdemos quatro pessoas, incluindo o piloto. Houve feridos graves e também duas mortes na casa onde ele caiu", declarou à imprensa Henry Wafula, administrador do condado de Kiambu, onde ocorreu o acidente.

Wafula também informou que duas pessoas, entre elas uma idosa, ficaram gravemente feridas e foram levadas para um hospital.