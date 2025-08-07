Banco Central do México corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 7,75%

O Banco Central do México (Banxico) cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 7,75%, em meio a uma desaceleração da inflação, informou a instituição monetária nesta quinta-feira (7).

A entidade ressaltou, em um comunicado, que a inflação mexicana se situou em 3,51% em sua medição a 12 meses, em julho. A economia do México, a segunda maior da América Latina, atrás do Brasil, teve um crescimento de 1,2% na taxa anual no segundo trimestre do ano.

Embora a inflação tenha perdido força e a economia, crescido mais que o esperado, o BC explicou que "o ambiente de incerteza e de tensões comerciais implica riscos importantes à baixa" da atividade econômica.