Banco da Inglaterra corta sua principal taxa de juros

O Banco da Inglaterra cortou, nesta quinta-feira (7), sua principal taxa de juros para 4%, o menor nível em dois anos e meio, em uma tentativa de impulsionar a economia britânica sob a ameaça das tarifas americanas.

Junto à decisão, que era esperada, o banco publicou sua previsão de crescimento econômico para o Reino Unido, que avalia em 1,25% este ano, um pouco superior à sua estimativa anterior (1%).

"O impacto direto das tarifas dos Estados Unidos é mais leve do que o esperado, mas a incerteza geral relacionada às tarifas segue minando a confiança", apontou o Banco Central em um comunicado.