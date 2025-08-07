Ben Shelton vence Karen Khachanov e é campeão do Masters 1000 de Toronto

"É um sentimento surreal. Foi uma semana muito longa. Não foi um caminho fácil até a final, mas meu melhor tênis apareceu quando eu mais precisava", comemorou Shelton após a partida.

"Tive perseverança, fui resiliente e acreditei em mim mesmo. Isto é importante para seguir meu caminho no tênis", reconheceu.

Este é o terceiro título e o mais importante da promissora carreira de Shelton, que agora parte com confiança para o US Open, último Grand Slam da temporada, a partir do dia 24 de agosto.

Filho e pupilo do ex-tenista Bryan Shelton, o jovem americano ainda não havia vencido um torneio importante para confirmar seu enorme potencial, que já o levou a ser semifinalista do US Open em 2023 e do Aberto da Austrália deste ano.

Khachanov e Shelton chegaram à final em Toronto depois de derrotarem Alexander Zverev e Taylor Fritz, respectivamente, os dois grandes favoritos ao título, diante das ausências de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Khachanov, que já foi campeão do Masters 1000 de Paris, em 2018, vencendo Novak Djokovic na final, colocou à prova a resistência física e mental de Shelton ao longo de quase três horas de batalha.