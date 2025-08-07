Cacatuas podem fazer 30 movimentos de dança, aponta estudo

Natasha Lubke, pesquisadora da Universidade Charles Sturt, documentou 30 movimentos de dança diferentes enquanto estudava várias espécies desta ave, desde movimentos de cabeça até giros corporais com ritmo.

"Demonstrei que o comportamento de dançar é mais comum em cacatuas do que se pensava anteriormente, e foi observado em 10 das 21 espécies de cacatuas", disse Lubke.

A pesquisadora revisou vídeos do YouTube para documentar os comportamentos de dança das cacatuas como animais de estimação em todo o mundo, além de observar as aves no zoológico de Wagga Wagga, na Austrália.

A pesquisa sugeriu que elas "podem sentir prazer e gostar de dançar", afirmou.

O especialista em comportamento animal Raf Freire, que supervisionou a pesquisa, disse que isso era um sinal de "processos cognitivos e emocionais bem desenvolvidos nas aves".

O estudo foi divulgado na publicação científica PLOS One.