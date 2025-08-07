Canadense Victoria Mboko, de 18 anos, é campeã do WTA 1000 de Montreal

A japonesa, que protagonizou seu melhor torneio desde que se tornou mãe há dois anos, foi a quarta campeã de Grand Slam que caiu diante de Mboko.

Nas fases anteriores, a tenista de pais congoleses, número 85 do ranking da WTA, eliminou Sofia Kenin, Coco Gauff e Elena Rybakina em uma campanha épica.

"Quero agradecer a todos e a cada um de vocês que me apoiaram durante toda a semana. Vocês são incríveis e eu não poderia estar mais grata", disse Mboko ao público após a final.

"Obrigado também à Naomi por um jogo incrível. Eu sempre a admirei quando era pequena e é maravilhoso enfrentar uma grande jogadora como você", acrescentou.

Mboko é a campeã mais jovem deste WTA 1000 desde a suíça Belinda Bencic, que também tinha 18 anos quando venceu em 2015, e a primeira canadense desde Bia Andreesco, que levantou o troféu em 2019.

Montreal foi o palco dos sonhos para o surgimento desta grande tenista, que em janeiro estava na 333ª posição do ranking e na semana que vem entrará no Top 30.