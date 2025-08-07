Chuvas sem precedentes atingem sul do Japão

A Agência Meteorológica do Japão emitiu nesta sexta-feira (8) um alerta de nível máximo para a região sul de Kagoshima devido a chuvas sem precedentes, e advertiu que há vidas em risco.

As tempestades acontecem após um período de calor extremo em muitas regiões do Japão, que registrou uma temperatura recorde de 41,8°C.

Kagoshima "enfrenta chuvas torrenciais como nunca antes", disse em entrevista coletiva um funcionário da agência. "Vidas estão em perigo. Pedimos que se protejam", ressaltou, incentivando as evacuações.