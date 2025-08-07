Colômbia nega soberania do Peru sobre ilha na fronteira amazônica

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, negou que o Peru tenha jurisdição sobre uma ilha no rio Amazonas localizada na fronteira entre os dois países, ao participar nesta quinta-feira (7) de atos de celebração da independência colombiana na cidade de Leticia.

Colômbia e Peru mantêm uma disputa histórica sobre a linha de fronteira no rio Amazonas, que muda seu leito com frequência e cria novas ilhas. Lima defende que a de Santa Rosa está em seu território e que seus habitantes são peruanos.

Em junho, o Peru oficializou a criação de um novo distrito em Santa Rosa e enviou funcionários públicos para a região. A Colômbia protestou e exigiu uma negociação bilateral para definir a soberania insular.