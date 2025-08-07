Comandante do Exército israelense diz que continuará se expressando 'sem medo'

O comandante do Exército israelense, Eyal Zamir, declarou nesta quinta-feira (7) que continuará se expressando "sem medo" e de maneira "profissional", segundo um comunicado das Forças Armadas divulgado algumas horas antes de uma reunião decisiva sobre a continuidade da guerra em Gaza.

"Continuaremos expressando nossa posição sem medo, de forma pragmática, independente e profissional", declarou Zamir, afirma o comunicado.

A imprensa israelense noticia há vários dias as reservas, e até mesmo a oposição, de Zamir ao suposto plano do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de ampliar as operações do Exército em Gaza e vencer "totalmente" o Hamas, além de resgatar os reféns.