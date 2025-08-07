Confira quais são os sete países que produzem a maior parte do plástico no mundo

Sete países, liderados por China, Estados Unidos e Arábia Saudita, produziram dois terços dos quatro tipo de plásticos mais comuns no mundo em 2024, segundo a empresa britânica de consultoria ambiental Eunomia e o grupo de pesquisas Zero Carbon Analytics.

O estudo, divulgado durante negociações em Genebra entre 184 países que tentam redigir o primeiro tratado mundial para pôr fim à contaminação por plásticos, se concentra na produção de quatro tipos de polímeros virgens: o Polietileno (PE), o Polipropileno (PP), o Polietileno tereftalato (PET), utilizado em garrafas d'água, e o Poliestireno (PS).

Com 34% da produção destas quatro resinas, a China é, de longe, o primeiro produtor, seguida de Estados Unidos (13%) e Arábia Saudita. Logo atrás seguem Coreia do Sul (5%), Índia e Japão.