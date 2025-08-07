Conselho Constitucional da França censura reintrodução de pesticida criticado

Os legisladores de esquerda levaram a lei para a Corte Constitucional, considerando-a contrária ao princípio de precaução inscrito na Carta do Meio Ambiente e estimando que o debate parlamentar foi limitado.

Embora o conselho de "sábios" tenha validado a tramitação parlamentar, censurou a reintrodução, a título derogatório, deste inseticida neonicotinoide, proibido desde 2018, mas autorizado em outros locais da Europa até 2033, indicou em um comunicado.

O Conselho justificou sua decisão afirmando que a lei prevê seu uso para todos os setores agrícolas, além daqueles que o reivindicam, para todos os tipos de uso, inclusive aqueles que apresentam riscos, e sem um período de transição delimitado.

A decisão representa um revés para os produtores de beterraba açucareira e de avelãs, que reivindicam o uso deste produto potencialmente tóxico para a saúde humana, ao destacar a falta de alternativas para combater as pragas e seu uso em outros países.

O alto tribunal validou outras medidas, como a criação de mega-reservatórios para irrigação e as facilidades para ampliar ou criar edifícios de pecuária intensiva, às quais também se opõem partidos de esquerda e associações ecologistas.

Mais de dois milhões de pessoas - um número recorde - assinaram até agora uma petição no site da Assembleia Nacional (Câmara baixa), impulsionada por uma estudante de 23 anos que exige a revogação da lei.