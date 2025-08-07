Corte de investimento dos EUA em vacinas com mRNA é um 'duro golpe', afirma OMS

A Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Biomédico Avançado (Barda), do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, encerrou na terça-feira "22 investimentos no desenvolvimento de vacinas de mRNA porque os dados mostram que essas vacinas não protegem de forma eficaz contra infecções das vias respiratórias superiores, como a covid-19 e a gripe", declarou o ministro da Saúde dos EUA, Robert Kennedy Jr.

Enquanto as vacinas tradicionais costumam utilizar formas enfraquecidas ou inativadas do vírus ou da bactéria em questão, as vacinas com mRNA transmitem instruções genéticas às células do indivíduo vacinado e as incitam a produzir uma versão inofensiva do patógeno, treinando o sistema imunológico para combater o vírus verdadeiro.

"É uma decisão infeliz e inoportuna, mas estamos convencidos de que os esforços de pesquisa continuarão, pois trata-se de uma tecnologia extremamente promissora", acrescentou Hombach.

Pouco depois de sua posse, em janeiro, Trump assinou um decreto para retirar os Estados Unidos da OMS, organização que ele já havia criticado diversas vezes por sua gestão da pandemia de covid-19.

rjm-brk/as/jvb/mb/dd/am

© Agence France-Presse