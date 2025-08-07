Das empresas aos consumidores: quem pagará a conta das tarifas de Trump?

A entrada em vigor nesta quinta-feira (7) das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a dezenas de países terá consequências econômicas tanto para eles quanto para os Estados Unidos, mas resta saber quem realmente pagará a conta.

Desde um aumento nos preços para os consumidores, até a redução das margens de lucros para as empresas e a perda de competitividade, segue o panorama sobre os principais afetados pelas tarifas alfandegárias do magnata republicano:

- Consumidores: inflação à vista nos EUA -

Frente a tarifas de 15% sobre automóveis japoneses, 20% sobre camisetas do Vietnã ou a ameaça de 100% para semicondutores, os consumidores americanos podem ter que pagar mais por seus produtos, a menos que optem por equivalentes locais, se houver oferta.