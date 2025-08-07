Defesa de Bolsonaro pede revogação da prisão domiciliar e denuncia 'censura'

"Afinal, se nem saudar o público ele pode, então está proibido de se manifestar, o que se traduz em censura", afirma o documento judicial consultado pela AFP.

A defesa insistiu que Bolsonaro não foi proibido de dar entrevistas e, além disso, "não detém controle sobre terceiros que possam repercutir o conteúdo decorrente sem a sua participação direta ou indireta".

Se o juiz Alexandre de Moraes - responsável pelo processo contra Bolsonaro no STF - não reconsiderar a ordem de prisão domiciliar, os advogados solicitam que o caso seja submetido à votação presencial da Primeira Turma do STF, integrada por outros quatro magistrados, que deve concluir o julgamento do ex-mandatário nas próximas semanas.

O ex-capitão do Exército, 70 anos, deve permanecer em sua residência pelo restante do julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde é acusado de conspirar para permanecer no poder após a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Investigado por uma suposta obstrução do processo, desde meados de julho Bolsonaro é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de manifestação nas redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros.

Novas medidas impostas na segunda-feira incluem a restrição do uso de celulares.