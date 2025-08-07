Desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% no último ano

A devastação na maior floresta tropical do planeta atingiu 4.495 km² nos últimos 12 meses, uma área três vezes maior do que a cidade de São Paulo, segundo números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Apesar do aumento de 4%, essa foi a segunda menor superfície desmatada em um ano da série histórica, iniciada em 2015, que toma como referência o período entre agosto e julho do ano seguinte.

Ao apresentar os dados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que "o que puxou foram os incêndios", que explicaram os 15% de desmatamento na Amazônia, a maior proporção desde o início da série.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva associa o aumento dos fogos, muitas vezes iniciados por ação humana, à seca histórica no país em 2024.

Sem contar os incêndios, o desmatamento diminuiu 8% nos últimos 12 meses, um motivo para comemorar, segundo a ministra. "O desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas o nosso compromisso é o desmatamento zero até 2030", ressaltou.

A rede ambientalista Observatório do Clima destacou que, levando em conta "a seca extrema e o recorde de área queimada no ano passado", a superfície desmatada nos últimos 12 meses "não pode ser considerada uma má notícia".